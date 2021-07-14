В новом сезоне призовой фонд Кубка России вырастет в два раза, с 73,8 до 152,8 млн рублей. Помимо призовых за результаты, клубы смогут претендовать на получение целевых выплат аналогичного размера на развитие детско-юношеского футбола.

Целевые выплаты могут быть направлены на приобретение (использование) мест проведения соревнований, оплату коммунальных и иных услуг спортсооружений, инвентарь, оборудование, экипировку, строительные или ремонтные работы, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское обеспечение или проведения мероприятий по футболу. В случае если клуб не имеет возможности использовать предусмотренные данным пунктом средства на вышеперечисленные цели, он теряет возможность претендовать на них, сообщила пресс-служба РФС

Таким образом, к 20 миллионам рублей за победу в турнире обладатель трофея дополнительно сможет получить еще 20 миллионов на развитие детско-юношеского футбола. Финалист аналогично гарантированно получит пять миллионов рублей, к которым сможет добавить еще пять миллионов целевых выплат.

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