Полузащитник «Зенита» Малком заявил о желании превзойти достижения Халка в петербургском клубе. Игрок отметил, что уже завоевал больше титулов, чем его соотечественник.

«Прекрасно знал о том, как крепка связь между бразильцами и «Зенитом». Тот же Халк взял много титулов, своей игрой оставил значимый след в клубной истории. Я хотел приблизиться к нему и превзойти. Никаких страхов. Я приехал в «Зенит» не для того, чтобы просто отработать контракт, – я намерен побеждать, побеждать и побеждать. Это желание сохраняется. Насколько я знаю, в «Зените» я уже завоевал больше титулов, чем Халк. Хочу остаться самым титулованным бразильцем в истории клуба», – цитирует Малкома «Спорт-Экспресс»

Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. В составе сине-бело-голубых он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. За команду Семака бразилец сыграл 40 встреч, забил 7 мячей и отдал столько же передач.

Халк играл в «Зените» с 2012-го по 2016-й. С петербуржцами он взял один чемпионат страны, Кубок и Суперкубок.

За «Зенит» Халк провел 148 матчей, забил 76 мячей и сделал 60 ассистов.

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