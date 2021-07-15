15 июля коронавирус унес жизнь основателя и лидера легендарной группы «Звуки Му», музыканта, актера и отшельника Петра Мамонова. «Звуки Му» были главной группой московского рока 1980-х, команда много выступала в Англии и США. Мамонов также известен по ролям в фильмах «Игла», «Такси-Блюз», «Остров», он вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.

К спорту Петр был равнодушен, но однажды невольно спас жизнь капитану ташкентского «Пахтакора» Юрию Басову. Историю в книге «Звуки Му» рассказал Александр Липницкий – бывший музыкант группы и друг Мамонова.

Петр Мамонов в фильме «Такси Блюз» Фото: Imago

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«Однажды наши с Петром дурные привычки (любовь к алкоголю – Eurosport.ru) спасли жизнь человеку. Переиграв в свой любимый футбол, я порвал себе мениск. После удачной операции я выздоравливал в ЦИТО на Войковской, как в одну из суббот меня навестил Петька. Из соседей в палате оставался лишь капитан футбольного «Пахтакора» Юрий Басов, которому оставалась лишь пара недель до начала тренировок. Уже через пару месяцев его команда должна была открывать чемпионат СССР.

Выпив с нами все принесенные Мамоном запасы, мастеру спорта международного класса показалось мало. Ввиду нетранспортабельности собутыльников (я еще был лежачий, а Петя отключился), пахтакоровец, схватив под мышку два костыля, устремился по тонкому льду в аэровокзал, где всегда можно было достать выпивку.

Обратно Басова привезли на скорой. Он поскользнулся и порвал связки по новой. А вскоре команда «Пахтакор», вылетев из Ташкента на матч без капитана Басова и тренера Олега Базилевича (отпросился к семье из-за болезни сына – Eurosport.ru), погибла в авиакатастрофе», – рассказал Липницкий.

Петр Мамонов на сцене Фото: Imago

11 августа 1979 года 17 игроков и тренеров «Пахтакора» погибли в авиакатастрофе, когда Ту-134, в котором команда летела в Минск на очередной матч чемпионата СССР с минским «Динамо», столкнулся с другим Ту-134 на высоте 8400 метров.

Липницкий погиб в марте 2021 года – он утонул в реке.

Мамонов скончался на 71-м году жизни.

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