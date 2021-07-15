Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче Кубка Париматч Премьер против «Рубина».

У 27-летнего футболиста диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации. На восстановление уйдет около трех месяцев. Твиттер «Спартака» пожелал Селихову скорейшего возвращения в строй.

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Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» в ноябре 2016 года по ходу чемпионского для красно-белых сезона-2016/17.

В сезоне-2017/18 Александр стал основным вратарем команды, но в мае 2018 года получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на продолжительный срок.

За три последних сезона Селихов сыграл в РПЛ лишь 6 матчей.

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