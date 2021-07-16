Состоялось заседание исполкома РФС, на котором обсуждались вероятные проекты реформ российского профессионального футбола по результатам исследования компании Hypercube, которая подготовила пять вариантов дальнейшего развития: «Земля 16», «Земля 18», «Марс 16», «Юпитер 16», «Юпитер 20».

Серьезнее всего обсуждали вариант «Юпитер 16», который является для РФС приоритетным. Он подразумевает игру по швейцарской системе: четыре корзины по четыре команды, где каждая играет с каждой, а из других корзин пропускаются оба матча с одним случайным соперником.

По информации «РБ-Спорт» , владелец «Спартака» Леонид Федун возмутился таким вариантом. Он не посчитал правильным, что в случае непопадания в первую корзину, клуб потеряет две игры топ-уровня, ведь «Спартак» случайным образом может не сыграть с ЦСКА или «Зенитом».

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Его поддержал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, которому кажется, что при формате «Юпитер 16» пропадает спортивная составляющая. К примеру, главному конкуренту «Рубина» из четвертой корзины может попасться условный «Тамбов», в прошлом сезоне занявший последнее место, а самой казанской команде – потенциально более сильная «Уфа» с 13-го места.

Обсуждение этого вопроса продолжится на общем собрании клубов РПЛ.

Федун – владелец 32,7 % акций футбольного клуба «Спартак».

К сентябрю лига подготовит свое мнение по возможным реформам.

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