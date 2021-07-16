«Краснодар» представил форму на сезон-2021/22 от компании Puma. Презентация прошла в форме фэшн-показа с участием профессиональных моделей и танцоров современных уличных стилей.

Идея необычной презентации принадлежит титульному спонсору клуба – компании Winline. «В новой форме «быков» можно ярко проводить свободное время с друзьями, выделяться на танцполе ночного клуба, кататься на скейте по городскому парку или смотреть новый фильм в кинотеатре. Новая форма «Краснодара» идеально подходит для того, чтобы помочь вам создать свой новый яркий образ», – мощно объясняется в пресс-релизе.

Презентация формы «Краснодара» Фото: Other Agency

Чемпионат России «Пора жить нормальной жизнью». Берг – об уходе из «Краснодара» 18/04/2021 В 11:48

Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор с герба клуба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Дизайн формы включает в себя логотип PUMA, герб клуба и ярко-бирюзовый номер игрока.

Выездной вдохновлен успехами академии клуба, цель которой – основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Дизайн гостевой футболки – ярко-бирюзовые цвета, представленные в академии, расположенной по соседству со стадионом «Краснодар». Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который был создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд.

Презентация формы «Краснодара» Фото: Other Agency

В сезоне-2020/21 «Краснодар» занял 10-е место и не отобрался в еврокубки.

Клуб трижды был бронзовым призером РПЛ и играл в финале Кубка России.

Чемпионат России Подкаст про РПЛ: разносим «Спартак», качаем Слуцкого 09/03/2021 В 15:06