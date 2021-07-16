Уход Андрея Лунева из «Зенита» – мощнейшая трансферная бомба этого лета. Четыре года назад вратарь быстро освоился в Петербурге и рассматривался строго в роли первого номера, но со временем этот статус трагически растворился. У Андрея возникали проблемы с режимом (минимум один алкогольный эпизод), травмами и набором формы, поэтому «Зенит» не особо стремился его удерживать.

К тому же в Питере ходило много слухов о сложных отношениях Лунева с тренерами команды и даже с Марией Буровой, которая отвечает за восстановление. Видимо, именно из-за микроконфликтов Андрей посчитал, что смена обстановки – нормальный исход.

Весной клуб вел слишком протокольные переговоры, Лунева это не устроило, и 1 июля он стал свободным агентом. Возможно, топ-менеджмент рассчитывал, что повторится ситуация с Кузяевым, но вратарь оперативно подписал контракт с «Байером». Теперь в «Зените» тотальный дефицит голкиперов – однозначно нужно усиление.

Чемпионат Германии «Он сделает нас сильнее». Спортдир «Байера» – о переходе Лунева 10/07/2021 В 08:29

Андрей Лунев Фото: Getty Images

Что не так с Кержаковым и Одоевским?

Михаил Кержаков – надежный вратарь с непробиваемой нервной системой, но есть сразу два неприятных момента. Во-первых, он не выручает: например, в прошлом сезоне он сыграл лишь на 9% лучше условного вратаря, который отбил бы ровно столько ударов, сколько полагается по xG. Это один из худших показателей в лиге – для сравнения, Лунев тащил на 49% лучше усредненного голкипера. Во-вторых, Кержаков отстает в современных аспектах: игре ногами, выводе мяча из-под давления и так далее. Да, он максимально редко ошибается и никогда не плывет, но в ЛЧ «Зениту» нужны сумасшедшие сэйвы: без них Семак опять финиширует последним в группе.

С Одоевским все еще проще. Ему 18 лет (19 – в январе), и он провел лишь 90 минут в РПЛ. Впрочем, Премьер-лигой дебют Даниила можно назвать лишь номинально: молодой вратарь вышел против разложившегося «Тамбова» и даже немножко психовал. Отстоять сухарь не удалось: «Зенит» выиграл 5:1, и вся слава досталась не голкиперу, а Дзюбе, который бесстыже фармил статистику с полумертвым соперником.

Объективно говоря, у «Зенита» сейчас слабейшая вратарская линия в XXI веке. Сначала были Малафеев и Бородин, потом подъехал Чонтофальски, дальше в бригаду добавился Жевнов, а затем наступила недолгая эпоха Лодыгина. То есть всегда имелся как минимум крутой основной вратарь, а иногда и вовсе два равноценно классных голкипера. Теперь такого нет и близко.

Почему «Зенит» до сих пор никого не взял?

Если верить инсайдам, Семак считает Кержакова отличным вторым номером, а вот в перспективах Одоевского пока сомневается – этот вратарь еще довольно сырой. Зато Андрей Аршавин, который стал супервлиятельной фигурой в клубе, настаивает: «Зениту» пора завязывать с вечными трансферами – надо наконец дать практику воспитанникам и посмотреть, чего они стоят.

С одной стороны, такая политика точно вызовет аплодисменты среди болельщиков, которые устали ждать, пока кто-то «свой» дорастет до основы. С другой стороны, можно понять и Семака, который четко осознает: третий подряд крах в ЛЧ может стать фатальным, да и потерю золота в РПЛ ему точно не простят. Пока что в «Зените» выстроили компромиссный план: отсмотреть Кержакова и Одоевского в первых турах РПЛ, а потом решить, насколько необходим новый голкипер.

Кого может подписать «Зенит»?

Тут все крайне сложно. Легионеры отметаются сразу (лимит не изменился), а в России круг довольно узкий. К Юрию Дюпину Семак подходил еще на юбилее Слуцкого: тренер «Зенита» в восторге от вратаря «Рубина», но в Казани просят около 5 млн евро – питерские боссы уверены, что это дороговато. Вторым вариантом был Илья Лантратов: его уже обработал ЦСКА, но «Химки» собирались устроить аукцион между соискателями. Судя по всему, идея провалилась – Илья все же станет наследником Акинфеева.

Также в медиа мелькала фамилия Беленова, но это выдумка. Перфомансы Александра (особенно во время пенальти) собирают респекты, но на дистанции встречаются и помарки, и откровенные ляпы, поэтому под ЛЧ он не годится. Тем более, сказывается возраст: Беленову скоро 35, а даже Дюпина (33) в руководстве назвали возрастным.

Безусловно, существует сценарий, при котором «Зенит» начнет торговаться с «Краснодаром» по поводу Сафонова. Матвей может надолго стать основным голкипером, но есть и важный минус: на него придется слить весь летний бюджет, потому что Галицкий готов обсуждать цену с 20 млн евро. Вратарских переходов такого уровня в РПЛ еще не было.

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

В общем, надо признать: «Зенит» очень сильно рискует. Пока Аршавин и его коллеги разберутся, потянут ли Кержаков с Одоевским Лигу чемпионов, замаячит трансферный дедлайн. Тогда клубу придется либо кошмарно переплачивать, либо заходить в евросезон с двумя средними вратарями.

Конечно, здорово, что в Петербурге наконец начали доверять своим. Но печально, что это делается настолько искусственно и даже безрассудно.

Чемпионат Германии Агент Лунева: о переходе в «Байер» и вариантах с Англией 09/07/2021 В 19:33