Бывший защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эсекиэль Гарай объявил о завершении карьеры футболиста.
«Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Должен признать, я бы хотел, чтобы это произошло позднее, но это невозможно. Последние три года я тихо боролся и пытался найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз (тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава – Eurosport). Это доставляло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить», – написал 34-летний Гарай в твиттере.
- Гарай играл в составе «Зенит» с 2014 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
- Аргентинец также выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Расинг», «Реал» и «Бенфику». Последним клубом Гарая была «Валенсия».
- Эсекиэль Гарай – олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призер ЧМ-2014 и Кубка Америки-2015 в составе сборной Аргентины.
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