Опубликовано 16/07/2021 в 19:14 GMT

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич может войти в тренерский штаб Курбана Бердыева в национальной команде.

Игнашевич – один из кандидатов в помощники Бердыеву, который вылетел в Москву на встречу с РФС по поводу работы в сборной, сообщает «СЭ».

Сергей Игнашевич работал главным тренером «Торпедо» с 2020 по 2021 год. Он покинул клуб в марте.

В составе сборной России Игнашевич доходил до полуфинала Евро-2008 и четвертьфинала ЧМ-2018. Ему принадлежит рекорд по матчам за российскую сборную (126).

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