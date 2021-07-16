Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич может войти в тренерский штаб Курбана Бердыева в национальной команде.
Игнашевич – один из кандидатов в помощники Бердыеву, который вылетел в Москву на встречу с РФС по поводу работы в сборной, сообщает «СЭ».
- Сергей Игнашевич работал главным тренером «Торпедо» с 2020 по 2021 год. Он покинул клуб в марте.
- В составе сборной России Игнашевич доходил до полуфинала Евро-2008 и четвертьфинала ЧМ-2018. Ему принадлежит рекорд по матчам за российскую сборную (126).
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