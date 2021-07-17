Бывший защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я боролся и упорно работал, чтобы быть честным как по отношению к себе, так и к моим партнерам на поле. Голова хотела продолжать, но тело слишком часто напоминало о себе. В последнее время я разговаривал со своей семьей, клубом и сам много думал. Теперь все решено. Пора заканчивать карьеру.

Далеко не у всех была такая долгая карьера, как у меня. Я играл на высшем уровне в пяти странах, представлял свою страну и в последние годы был капитаном сборной, для меня это было очень важно», – написал Гранквист в инстаграме.

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Гранквист выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2018 год. Он провел за клуб 181 матч и забил 10 мячей.

Последним клубом защитника был «Хельсингборг». В составе сборной Швеции он сыграл 88 матчей и отличился 9 раз.

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