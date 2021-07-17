Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о том, что произошло после матча сборной России с Сербией и признался, что считает себя ненужным в национальной команде.

– У тебя бывали срывы после неудачных матчей?

– Прямо срывы – нет, я не такой человек. Даже когда мы проиграли 0:5 Сербии, а меня заменили в перерыве, все равно спокойно реагировал на происходящее. Конечно, я был очень расстроен, но срывом это никак нельзя назвать.

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– Были вбросы, мол, в перерыве того матча ты накричал на Черчесова.

– Такого не было. Он просто заменил меня, ну а что мне сказать? Я просто принял это, потому что должен уважать его решение.

– Правда, что там была фраза от Черчесова: «Из четырех ударов можно было хотя бы один поймать»?

– Ну да, такое было.

– И ты нормально отреагировал?

– Ну, конечно. Хотя это, конечно, было необычно – заменили вратаря как в хоккее. Со мной такое случилось в первый раз, в футболе крайне редко меняют вратаря в перерыве. Я был расстроен, но жизнь продолжается. Возможно, это был сигнал. После него должен был подумать и догадаться, почему он меня заменил, что я сделал не так. Там просто не было какой-то моей грубой ошибки, тогда не только я, но и вся команда не справилась с задачей. Но всегда надо найти кого-то одного, Черчесов выбрал меня. Ничего страшного.

– У тебя есть ощущение, что твоя история в сборной подходит к концу?

– Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить.

– Если тебя в сборную позовут, поедешь с огромным удовольствием?

– Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари – Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов – уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен, – приводит слова Гилерме Sport24

В матче Сербия – Россия (5:0) Гилерме заменили при счете 4:0 в пользу сербов. Матч стал для него последним в данный момент в составе сборной.

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