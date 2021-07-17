Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн занял руководящий пост в «Локомотиве».
«Цорн стал техническим директором клуба», – сказал директор департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива» Александр Бедарев.
Цорн будет осуществлять координацию между тренерскими штабами всех команд «Локомотива», также через него будут проходить все потенциальные трансферы клуба, сообщает «СЭ».
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- Томас Цорн будет помогать Ральфу Рангнику, который возглавил департамента по спорту и развитию клуба.
- Больше года Цорн работал в «Спартаке» – с мая 2019-го по июль 2020 года.
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