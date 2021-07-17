Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал положение, в которое попал клуб после ухода Андрея Лунева в «Байер».
«Понимаем, что этого недостаточно, у нас есть недокомплект вратарской позиции. Со своей стороны занимаемся этим вопросом, чтобы комплект был полным и полноценным», – приводит слова Семака Sports.ru.
  • Контракт Андрея Лунева с «Зенитом» истек. Вратарь не стал его продлевать и на правах свободного агента перешел в «Байер».
  • В основе «Зенита» на матч Суперкубка России вышел Михаил Кержаков. На скамейке остались Даниил Одоевский и Давид Бязров.
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