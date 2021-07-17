Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал положение, в которое попал клуб после ухода Андрея Лунева в «Байер».

«Понимаем, что этого недостаточно, у нас есть недокомплект вратарской позиции. Со своей стороны занимаемся этим вопросом, чтобы комплект был полным и полноценным», – приводит слова Семака Sports.ru.

Контракт Андрея Лунева с «Зенитом» истек. Вратарь не стал его продлевать и на правах свободного агента перешел в «Байер».

В основе «Зенита» на матч Суперкубка России вышел Михаил Кержаков. На скамейке остались Даниил Одоевский и Давид Бязров.

Суперкубок России «Зенит» хорош без Дзюбы. Блеснули Вендел и Дриусси ЧАС НАЗАД

Чемпионат России Траньков: «Пусть Дзюба скажет что-нибудь нелестное про Семака» 13/07/2021 В 19:03