«Зенит» рассказал об отъезде полузащитника Малкома на Олимпиаду, где он будет представлять сборную Бразилии.
«После победы в Суперкубке России Малком отправился в сборную Бразилии на Олимпиаду. Желаем удачи и победы», – написано в твиттере «Зенита».
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- 2 августа 2019 года Малком перешел в «Зенит».
- И Олимпийские игры, и РПЛ стартуют 23 июля. Футбольный финал Олимпиады состоится 7 августа – в чемпионате России будет в разгаре третий тур.
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