«Зенит» рассказал об отъезде полузащитника Малкома на Олимпиаду, где он будет представлять сборную Бразилии.
«После победы в Суперкубке России Малком отправился в сборную Бразилии на Олимпиаду. Желаем удачи и победы», – написано в твиттере «Зенита».
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Малком: «В «Зените» я уже завоевал больше титулов, чем Халк»
15/07/2021 В 06:50
  • 2 августа 2019 года Малком перешел в «Зенит».
  • И Олимпийские игры, и РПЛ стартуют 23 июля. Футбольный финал Олимпиады состоится 7 августа – в чемпионате России будет в разгаре третий тур.
Бразильский полузащитник Малком похвастал, что в «Зените» он завоевал больше титулов, чем Халк
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