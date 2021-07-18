«Зенит» рассказал об отъезде полузащитника Малкома на Олимпиаду, где он будет представлять сборную Бразилии.

«После победы в Суперкубке России Малком отправился в сборную Бразилии на Олимпиаду. Желаем удачи и победы», – написано в твиттере «Зенита».

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2 августа 2019 года Малком перешел в «Зенит».

И Олимпийские игры, и РПЛ стартуют 23 июля. Футбольный финал Олимпиады состоится 7 августа – в чемпионате России будет в разгаре третий тур.

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