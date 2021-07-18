Московский «Спартак» завоевал первый трофей сезона. Это не Суперкубок России, а только товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер. В трех контрольных матчах «Спартак» разнес соперников из Премьер-лиги с разницей в четыре мяча – 4:0 «Сочи», 4:0 «Рубину» и 5:1 «Химкам».

Новый главный тренер Руй Витория принес столичной команде титул в сезон 100-летия клуба. «Спартак» будет отмечать вековой юбилей в апреле 2022 года.

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Успех в предсезонном Кубке стал для красно-белых четвертым в товарищеских турнирах за последние 10 лет. После легендарной победы на Copa del Sol в 2012 году «Спартак» еще дважды выигрывал Кубок Париматч Премьер (зимой 2019 и в 2020 гг.)

Нападающий сборной России Александр Соболев стал лучшим бомбардиром ивента. Он с тремя мячами (по голу в каждом матче) выиграл снайперскую гонку.

«Спартак» в первом туре чемпионата России-2021/22 на выезде встретится с казанским «Рубином». Стартовый свисток – 24 июля в 20:00 по столичному времени.

Последний раз официальный титул красно-белые взяли в Суперкубке России в июле 2017-го.

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