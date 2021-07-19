Станислав Черчесов досрочно прервал отпуск и прилетел из Осетии в Москву. Скорее всего, для переговоров о новом контракте. Он возглавит один из московских клубов или у бывшего тренера сборной есть другие варианты продолжения карьеры?

Черчесов возглавит ЦСКА?

С одной из точек зрения такое назначение было бы действительно логичным, и инсайды о нем выпустили сразу несколько телеграм-каналов. ЦСКА полностью провалился в прошлом сезоне под руководством Ивицы Олича. Сейчас у руля команды еще менее опытный Алексей Березуцкий, чья кандидатура смотрится максимально временной мерой. Поэтому Черчесов вполне может вести переговоры с армейцами, но примут ли такое назначение фанаты?

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Учитывая спартаковское прошлое Черчесова, можно предположить, какая волна хейта свалится на голову бывшего коуча сборной. Провал в национальной команде также не делает чести Станиславу Саламовичу. Если слухи подтвердятся, и ЦСКА действительно захочет видеть у руля Черчесова, репутация клуба может пострадать очень серьезно.

Ивица Олич Фото: Getty Images

Должность в «Спартаке»?

После успеха на ЧМ-2018 Станиславу Черчесову прочили место в стане «красно-белых». В «Спартаке» активно ходили разговоры о том, что сборная отнимает у клуба талантливого тренера. После Евро-2020 боссы клуба заговорили совсем иначе. В клуб Черчесова никто не позвал, а главным тренером московской команды стал Руй Витория. И вряд ли он за такой короткий отрезок времени в клубе успел поссориться с руководством.

В «Спартаке» Черчесову точно не светит пост тренера, но одну из должностей в штабе он может получить с легкостью. Тем более, у него уже есть такой опыт. В 2006 году Станислав Саламович весьма успешно занимал пост спортивного директора. Именно после этого принял «Спартак» как тренер и чуть не стал чемпионом России 2007 года. Вполне возможно, история повторяется.

А может быть, «Локо»?

Самые преданные болельщики клуба и, пожалуй, фанаты Черчесова помнят, что голкипер отыграл один сезон в аренде. Чемпионат СССР-1998 вратарь провел в составе «Локомотива». Так что команда для него тоже не чужая.

Марко Николич выиграл с «железнодорожниками» Кубок России и взял серебро чемпионата, но это вряд ли станет поводом для безоговорочной симпатии болельщиков. Ему до сих пор не простили уход легендарного Юрия Семина, а разгром от «Зенита» в Суперкубке только усугубил ситуацию. Так что место под наставником «Локо» зашаталось, но видится ли кандидатура Черчесова заменой сербу? Вряд ли. Станислав Саламович не взял на Евро Гилерме и Смолова – фанаты негодовали в соцсетях и вряд ли сменят гнев на милость.

Марко Николич, «Локомотив» Фото: Eurosport

Назначение в «Динамо»?

В «Динамо» к Черчесову относятся весьма благосклонно. При нем в 2014-2015 годах клуб играл хорошо, показывал довольно яркий футбол и даже дошел до 1/8 финала Лиги Европы, одержав 6 побед в 6 матчах группового этапа.

Вот только в команде, похоже, не хотят расставаться с нынешним тренером. Руководство очень довольно Сандро Шварцем, фанатам нравится, что немец доверяет молодежи. Да и финансов клуба не хватит, чтобы покрыть все финансовые аппетиты бывшего коуча сборной России.

Вернется в сборную?

Пожалуй, самый безумный вариант, который взорвет заголовки медиа. Однако и он имеет место быть. На фоне многочисленных отказов кандидатов занимать пост в сборной РФС может просто не найти главного тренера для национальной команды. Тогда, вероятно, придется заключать еще один контракт с Черчесовым. Тем более, что его «не увольняли, а приняли решение расстаться». Допустим, соглашение будет подписано на ухудшенных условиях, но впереди отборочные матчи чемпионата мира – будет ли это решение того стоить?

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Карьера в Госдуме

Еще одна популярная версия: Черчесов уйдет в политику. На этом поприще у Станислава тоже имеется определенный опыт. В 2020 году он активно агитировал за принятие поправок в Конституции РФ, а в сентябре состоятся выборы в Государственную думу. Почему бы не поучаствовать? Ведь в Думе уже заседает еще один бывший тренер сборной России – Валерий Газзаев.

Где бы Черчесов ни продолжил карьеру – это будет привлекать внимание. Сам тренер пока никак не прокомментировал свое нахождение в Москве, поэтому болельщикам и журналистам остается только строить догадки о его будущем.

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