ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в должности главного тренера основной команды.
На официальном сайте клуба сообщается, что 19 июля Березуцкий впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности». Армейцы встретятся на «ВЭБ Арене» с «Нижним Новгородом».
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- Предыдущий тренер, еще один экс-футболист клуба Ивица Олич, проработал в ЦСКА с 23 марта по 15 июня.
- ЦСКА стартует в РПЛ 25 июля матчем с «Уфой».
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