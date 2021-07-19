ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в должности главного тренера основной команды.

На официальном сайте клуба сообщается, что 19 июля Березуцкий впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности». Армейцы встретятся на «ВЭБ Арене» с «Нижним Новгородом».

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