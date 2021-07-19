Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не будет работать в тренерском штабе клуба.
«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив». Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – заявил Чорлука, чьи слова приводит официальный сайт железнодорожников.
В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива», за который выступал с 2012 года, а по окончании сезона последовало завершение футбольной карьеры.
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Чорлука объявил об уходе из «Локомотива»
31/03/2021 В 19:25
  • Чорлука входил в штаб сборной Хорватии на Евро-2020 в качестве ассистента главного тренера Златко Далича.
  • Ведран в составе «Локомотива» стал чемпионом России-2017/18, трижды завоевал Кубок страны и один раз – Суперкубок.
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