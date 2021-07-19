Контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки СШОР по футболу «Зенит», которая подчиняется городскому спорткомитету. К директору Евгению Шейнину накопилось вопросов по 227 нарушениям на 44,5 миллиона рублей за три последних года, в том числе:

11,7 миллиона рублей якобы потрачены на 29 несуществующих воспитанников плюс еще 6 миллионов на троих тренеров-фантомов;

11,5 миллионов якобы ушло на питание детей во время соревнований, но подтверждений нет;

10,8 миллиона директор «Зенита» брал на расходы во время соревнований плюс еще 1,5 миллиона – за работу тренером по совместительству. Однако Шейнин не отчитался, остатки денег не возвратил;

3,7 миллиона на зарплаты двух воспитателей, которых по штатному расписанию в СШОР не должно было быть: это не образовательное учреждение;

2,5 миллиона премий, полученных десятком тренеров за «подготовку высококвалифицированных спортсменов-футболистов, зачисленных в составы футбольных клубов», тоже без подтверждений .

В КСП сообщили, что отчет отправили всем: в ЗакС, губернатору, вице-губернатору, в прокуратуру и МВД для принятия необходимых мер, пишет телеграм-канал «Mash на Мойке»

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СШОР была открыта в 1976 году как школа при команде мастеров «Зенит» Ленинград при профкоме ЛОМО.

СШОР «Зенит» ежегодно входит в тройку сильнейших футбольных школ России.

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