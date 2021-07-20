Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал об адаптации в московском клубе и об отношениях с капитаном команды Игорем Акинфеевым.

«Я уже адаптировался, все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, в команде много. Дядя Игорь [Акинфеев] называет всех нас таджиками», – сказал Зайнутдинов в прямом эфире на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте»

Акинфеев в шутку ответил Зайнутдинову: «Ну вот что ты наговариваешь! Я тебя вообще сегодня впервые вижу».

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Бактиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года.

В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 16 матчей и забил 7 мячей.

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