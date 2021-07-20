Пресс-служба футбольного клуба «Красава» сообщила о наборе активных болельщиков. В инстаграме появился пост с требованиями, которым должен отвечать фанат команды.

«Мы в поиске активных болельщиков. Наша база болельщиков стремительно расширяется – самых активных из вас мы хотим привлечь к нашему фанатскому движению!

Если ты с громким голосом и тебе в кайф заводить толпу очередной кричалкой; знаешь, что такое ритм и как держать барабанные палочки; гениальный автор, который придумает сотни кричалок про «Красаву», то пиши и выступай в фанатское движение «Красавы»! Каждый из вас – КРАСАВА!» – гласит сообщение.

Чемпионат России Рыжиков станет тренером ФК «Красава». Его оклад снизится в 5 раз 25/03/2021 В 15:16

ФК «Красава» основан в 2021 году блогером Евгением Савиным.

Клуб в дебютном сезоне дебютировал в ФНЛ 2. В 1/128 финала Кубка России «Красава» победил «Металлург» Видное (3:0), а в первом туре чемпионата проиграл «Твери» (1:3).

Футбол Сколько зарабатывает Евгений Савин? Журнал Forbes подсчитал его доходы 24/08/2020 В 20:42