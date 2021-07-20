Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в мёнхенгладбахскую «Боруссию».
В немецком клубе грузинского игрока оценивают как очень интересного, но дорогого игрока. Стоимость трансфера Хвичи оценивается в 15-20 млн евро. «Боруссия» может проявить активный интерес, если кто-то из футболистов группы атаки уйдет в нынешнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Germany Макс Билефельд в твиттере.
  • Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 18 млн евро.
  • В прошлом сезоне 20-летний футболист провел 23 матча в РПЛ, забил 4 мяча и сделал 8 ассистов.
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