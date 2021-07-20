Малийский полузащитник «Велеса» Мамаду Майга может перейти в «Краснодар» и получить российское гражданство.

Интерес «Краснодара» связан с фигурой главного тренера «Велеса» Артема Куликова, который работал в системе черно-зеленых. Также среди российских клубов в Майге заинтересованы «Уфа» и «Арсенал». В Бельгии футболистом интересуются «Сент-Трюйден» и «Кортрейк» – последний готов забрать Майгу зимой. За полузащитника готовы отдать 100 тысяч евро. Зарплата Майги в «Велесе» составляет 200 тысяч рублей, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Отмечается, что летом игрока приглашали в сборную Мали, но он пропустил вызов, так как в октябре получает паспорт РФ.

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Майга женат на русской девушке, у них двое детей.

В двух последних турах прошлого сезона ФНЛ малиец попал в символическую сборную.

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