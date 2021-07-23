РПЛ стартует на несколько недель раньше топ-5 европейских лиг. У фанатов есть возможность нагулять аппетит, чтобы позднее с удовольствием нырнуть в новый футбольный год.

Расписание первого тура РПЛ

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Матч-открытие сезона Тинькофф РПЛ состоится в пятницу, 23 июля. На «Ростов Арене» команда Валерия Карпина примет «Динамо». Тур растянется на четыре дня и завершится в понедельник.

23 июля

«Ростов» – «Динамо», 20:00

24 июля

«Химки» – «Зенит», 17:30

«Локомотив» – «Арсенал», 20:00

«Рубин» – «Спартак», 20:00

25 июля

«Урал» – «Краснодар», 17:30

«Крылья Советов» – «Ахмат», 19:00

ЦСКА – «Уфа», 20:00

26 июля

«Нижний Новгород» – «Сочи», 19:00

Кто фаворит РПЛ?

«Зенит» уже три сезона не уступает первую строчку в чемпионате. Поэтому неудивительно, что именно клуб из Северной столицы считается главным претендентом на золото стартующего сезона.

У сине-бело-голубых сыгранный прочный состав с игроками высокого европейского уровня, к которым наверняка докупят еще пару-тройку звезд. У клуба будет отличный шанс побороться за восьмое в истории чемпионство. Поставить на успех команды Сергея Семака в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 1.45

Вторым фаворитом является «Спартак», который также удержал лидеров и готовит серьезные покупки. Итоговая победа москвичей оценивается в 6.50 . Далее идут вечно опасные и голодные до трофеев «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» – победа одного из этих коллективов приумножит ставку в 15 раз.

Еще сочнее коэффициенты на триумф «Динамо» ( 25.0 ) и «Рубина» Леонида Слуцкого ( 50.0 ).

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Самым ярким событием первого тура станет игра в Казани между второй и четвертой командами прошлого сезона – «Рубином» и «Спартаком». Интриги предстоящей встрече добавит недавняя битва между соперниками в рамках товарищеского турнира: москвичи меньше чем за час закинули в ворота казанцев четыре мяча.

Смена обстановки (матч пройдет со зрителями в Татарстане, а не при пустых трибунах в Москве) и официальный уровень игры вряд ли повлияют на исход. «Спартак» слишком хорош для «Рубина», поэтому можно взять победу москвичей за 2.30 , либо перестраховаться и поставить на выигрыш красно-белых с форой 0 за коэффициент 1.67

Также букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает множество других вариантов для ставок, например:

Тотал больше 2.5 за 2.00;

Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.22;

В матче будет пенальти за 2.35.

Всего на сайте БЕТСИТИ более 1000 ставок на матч «Рубин» – «Спартак» и более 1000 долгосрочных ставок на итоги РПЛ. Делайте свой выбор и вы – возьмите приветственный бонус до 10 000 рублей прямо сейчас!

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