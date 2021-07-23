РПЛ стартует на несколько недель раньше топ-5 европейских лиг. У фанатов есть возможность нагулять аппетит, чтобы позднее с удовольствием нырнуть в новый футбольный год.
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Расписание первого тура РПЛ
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Дриусси: «Пришла пора попросить прощения у Семака публично»
Матч-открытие сезона Тинькофф РПЛ состоится в пятницу, 23 июля. На «Ростов Арене» команда Валерия Карпина примет «Динамо». Тур растянется на четыре дня и завершится в понедельник.
23 июля
«Ростов» – «Динамо», 20:00
24 июля
«Химки» – «Зенит», 17:30
«Локомотив» – «Арсенал», 20:00
«Рубин» – «Спартак», 20:00
25 июля
«Урал» – «Краснодар», 17:30
«Крылья Советов» – «Ахмат», 19:00
ЦСКА – «Уфа», 20:00
26 июля
«Нижний Новгород» – «Сочи», 19:00
Кто фаворит РПЛ?
«Зенит» уже три сезона не уступает первую строчку в чемпионате. Поэтому неудивительно, что именно клуб из Северной столицы считается главным претендентом на золото стартующего сезона.
У сине-бело-голубых сыгранный прочный состав с игроками высокого европейского уровня, к которым наверняка докупят еще пару-тройку звезд. У клуба будет отличный шанс побороться за восьмое в истории чемпионство. Поставить на успех команды Сергея Семака в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 1.45.
Вторым фаворитом является «Спартак», который также удержал лидеров и готовит серьезные покупки. Итоговая победа москвичей оценивается в 6.50. Далее идут вечно опасные и голодные до трофеев «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» – победа одного из этих коллективов приумножит ставку в 15 раз.
«Рубин» – «Спартак»: прогноз Eurosport на матч 24 июля
Самым ярким событием первого тура станет игра в Казани между второй и четвертой командами прошлого сезона – «Рубином» и «Спартаком». Интриги предстоящей встрече добавит недавняя битва между соперниками в рамках товарищеского турнира: москвичи меньше чем за час закинули в ворота казанцев четыре мяча.
Смена обстановки (матч пройдет со зрителями в Татарстане, а не при пустых трибунах в Москве) и официальный уровень игры вряд ли повлияют на исход. «Спартак» слишком хорош для «Рубина», поэтому можно взять победу москвичей за 2.30, либо перестраховаться и поставить на выигрыш красно-белых с форой 0 за коэффициент 1.67.
Также букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает множество других вариантов для ставок, например:
- Тотал больше 2.5 за 2.00;
- Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.22;
- В матче будет пенальти за 2.35.
Всего на сайте БЕТСИТИ более 1000 ставок на матч «Рубин» – «Спартак» и более 1000 долгосрочных ставок на итоги РПЛ. Делайте свой выбор и вы – возьмите приветственный бонус до 10 000 рублей прямо сейчас!
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