Форвард словацкого клуба ДАК Эрик Рамирес близок к переходу в киевское «Динамо». «Рамирес обойдет в 1,75 миллиона. Конкуренцию «Динамо» выиграло у «Гента», где форварда видели заменой [Роману] Яремчуку», – написал в твиттере украинский журналист Игорь Бурбас.

Также Бурбас добавил, что ранее Рамирес не перешел в казанский «Рубин» из-за проваленного медосмотра. «Хотя есть и другая версия. Что игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – там это обычная практика», – затвитил журналист.

В «Рубине» отреагировали на обвинения в откате. «Обычная практика в казанском «Рубине» — это отдавать 90% зарплаты игрокам, а остальное – налоги. Глупо комментировать такие вещи, когда на дворе XXI век. Просто смешно на это реагировать.

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Казанский клуб отказался от этого перехода по ряду причин, которые никак не связаны с тем, о чем пишут украинские журналисты. Это глупость. В свою очередь, можем пожелать Рамиресу только удачи в украинской команде», – заявил спортивный директор татарстанцев Олег Яровинский (цитата по «Спорт-Экспрессу» ).

Инсайдер «СЭ» Владислав Зимагулов добавил, что медицинский штаб «Рубина» не устроили результаты обследования Рамиреса. Плюс он написал, что в клубе отказались от трансфера венесуэльца из-за перебора легионеров в заявке не сезон. «Интересно, что в Казань даже звонили из Киева и советовались по поводу момента, который смутил менеджмент казанцев в ходе медосмотра. Никакие зарплаты игроков в Казани не вымогают», – отметил Зимагулов.

Эрик Рамирес в чемпионате Словакии-2020/21 забил за ДАК 16 мячей в 31 матче.

«Рубин» проведет первый матч в чемпионате России-2021/22 24 июля против «Спартака».

Чемпионат Украины «Динамо» К использовало в рекламе абонементов ультрас Москвы 14/07/2021 В 20:36