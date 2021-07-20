Жена футбольного судьи Вячеслава Безбородова, вероятно, избила семилетнего ребенка.

Дама живет в особняке коттеджного поселка Рощино под Санкт-Петербургом рядом с бывшей женой певца Стаса Пьехи. Младший сын футбольного арбитра подружился с семилетним ребенком Пьехи Петром, но миссис Безбородова потребовала, чтобы дети не общались. На замечание женщины маленький Петя схватил карандаш и проткнул им надувной бассейн.

«Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям на разборки: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш сильно ударился головой и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины», – заявил источник сайта «СтарХит».

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Очевидец добавил, что в разборку вмешался брат бывшей Стаса Пьехи. Экс-жена артиста вызвала полицию, но Безбородова заявила окружающим, что получила перелом позвоночника. Певец подал заявление в полицию. Адвокат Сергей Жорин заявил, что передал правоохранительным органам видео, на котором жена футбольного судьи призналась в нападении.

Судя по фотографии выписки из травмпункта, семилетнему Пете Пьехе диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы грудной клетки и левого бедра. Об этом сообщил сайт «СтарХит»

В чемпионате России-2020/21 Владислав Безбородов отработал на 15 матчах. Последний раз он обслуживал матч 30-го тура между «Локомотивом» и «Уралом» в середине мая 2021 года.

Безбородов дважды судил финалы Кубка и Суперкубка России, а в сезоне-2019/20 был арбитром квалификации Лиги Европы УЕФА.

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