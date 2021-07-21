Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо принял активное участие в потасовке футболистов «Боки Хуниорс» и «Атлетико Минейро».

Игроки устроили стычку после матча Кубка Либертадорес, и на камеры попал Рохо, который размахивал огнетушителем. Точные причины конфликта неизвестны, но по итогам встречи 1/8 финала бразильский клуб прошел дальше, победив в серии пенальти. Победный удар в серии нанес вратарь Эверсон.

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Рохо выступал за «Спартак» с 2010 по 2012 год. В составе команды он провел 17 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Аргентинец также выступал за «Эстудиантес», «Спортинг» и «МЮ».

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