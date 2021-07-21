Скандал с избиением сына певца Стаса Пьехи женой футбольного арбитра Владислава Безбородова получил продолжение. Судья рассказал, что выгнал супругу из дома после инцидента.

«Она – истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома – тем более», – цитирует Безбородова «КП» – «Петербург»

Конфликт произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Сын Пьехи проткнул карандашом надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

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Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.

В чемпионате России-2020/21 Владислав Безбородов отработал на 15 матчах. Последний раз он обслуживал матч 30-го тура между «Локомотивом» и «Уралом» в середине мая 2021 года.

Безбородов дважды судил финалы Кубка и Суперкубка России, а в сезоне-2019/20 был арбитром квалификации Лиги Европы УЕФА.

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