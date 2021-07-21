Судья Ян Бобровский рассказал, как ему удалось выжить во время теракта в 2009 году, когда террористы подорвали поезд «Невский экспресс».

«Я ездил в Москву, обратно собирался лететь, но почему-то передумал и решил поехать на поезде. За некоторое время до взрыва ехал в вагоне-ресторане. За соседним столом сидел депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Тарасов. В какой-то момент мы с ним рассчитались, он пошел в один конец поезда, а я в другой. И он погиб – взрыв прогремел в хвосте состава. А я был в самом начале.

Несколько часов сидели в темноте. Никто не понимал, что происходит. Потом к нам в вагон вошла женщина, обмотанная одеялом, вся в крови. И сказала, что в конце поезда есть пострадавшие, им нужна помощь. Мы спустились, собрали скатерти со столов, передали пострадавшим. Было очень темно, так что ничего нельзя было разобрать.

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Порой невольно возникают воспоминания о той ночи, когда еду в «Сапсане» на полной скорости и он на несколько секунд встречается с другим поездом, который мчится в обратную сторону», – рассказал Бобровский в интервью «СЭ»

В 2006 – 2009 годах Бобровский играл за дубль «Зенита».

В 2012 году Ян завершил карьеру из-за последствий травмы крестообразных связок.

С 2019 года – судья ФНЛ. В новом сезоне Бобровского привлекут к обслуживанию матчей РПЛ.

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