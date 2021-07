Казанский «Рубин» по полной задействует медийность и творческую активность главного тренера Леонида Слуцкого. За два дня до старта чемпионата России-2021/22 татарстанский клуб выпустил 176-секундное видео «Леонид Слуцкий – Рубин СуперГуд». В нем коуч играет роль продавца магазина пластинок, к которому приходят три футболиста – Владислав Игнатьев, Сеяд Хакшабанович и Константин Нижегородов.

Слуцкий с игроками переводят взгляд на работающий телефон. На экране идет выпуск «Вечернего Урганта», в котором Лео хвалит Казань. «Топ вообще, всех приглашаю в Казань. Лучший город – та же Москва, только без пробок. Представь: идеальное место на планете. Плюс исторический и национальный колорит, пробок нет, прекрасная погода, все супер. Очень чисто», – говорит тренер в записи эфира Первого канала.

«Да, Слуцкий на «Вечернем Урганте» непроизвольно пропиарил Казань как туристический центр, – сказал в разговоре с Eurosport.ru режиссер видео Солтан Сунгатуллин . – Я раньше снимал репортажи для «Рубин ТВ» (ездил на матчи, сборы, делал видеоотчеты) и сейчас сотрудничаю с медиаотделом клуба. Мы делаем не первую работу вместе, и за последний год у нас появилась четкая схема – у ребят есть план, что они хотят снять, и раз в пару месяцев появляется идея для большого ролика. Основа идет от них, я раскручиваю ее до полноценного сценария.

В этот раз получилось спонтанно. Ребята взялись за эту идею и решили сделать кавер на «Татарстан СуперГуд». И мы мыслили в сторону того, чтобы не просто презентовать «Рубин» и футбольный сезон, но и рассказать о нашем городе.

То, что Слуцкий работает продавцом пластинок, – моя идея. Я исходил не столько из магазина пластинок, мне хотелось, чтобы у Слуцкого было актерское амплуа «Распространяет что-то, что заставляет тебя слушать татарскую музыку, проникнуться ощущением культуры». Я придумывал, каким бы драгдилером он мог быть, – например, давать напиток или еду. Но чак-чак – это что-то классическое, более татарское угощение.

Я сначала думал, что было бы круто сделать это в антикварном магазине, что-то таинственное. Но потом решил, что эстетика пластинок выглядит более круто, и оттуда пошли идеи, как связать с музыкой», – сообщил Солтан.

Съемки этого сегмента видео проходили в магазине пластинок «Сияние» . «Это была задумка маркетинг-отдела клуба, – ответил Eurosport.ru владелец «Сияния» Игорь Шемякин. – Они связались с нами, и мы без раздумий решили, что было бы круто это провернуть. У «Рубина» большой авторитет в городе, и нам было приятно принять участие в ролике – в представлении новой формы, состава. И еще все это вокруг музыки, а это наша тема.

Продюсеры перед съемкой попросили нас остановить работу, чтобы подстроиться под график футболистов. Мы бы предпочли снять где-то рано утром, но согласились и заранее написали для посетителей в соцсетях, что работать в это время не будем. Игроки приехали около 16:00, была большая команда – осветители, гримеры, операторы. У нас снимали где-то часа три-четыре, но ничего тяжелого не было. Мы соседствуем с книжным магазином, и случайные прохожие бурно реагировали на Слуцкого. Потому что да, в Казани он звезда», – добавил Шемякин.

«Главный враг – это график футболистов и тренера. Многие в комментариях пишут: «Рубин» не тренируется и играет, а снимается в клипах», но надо знать внутреннюю кухню и жесткий график. Для продюсеров, чтобы совместить все в определенный день, это головная боль», – согласился Сунгатуллин.

Дальше Леонид читает рэп на мотив песни певицы СуперАлиса «Tatarstan Super Good». В оригинале 2004 года артистка перечисляет знаменитостей татарстанского происхождения – Минтимера Шаймиева, Рудольфа Нуриева, Чулпан Хаматова, Алсу, Марата Сафина и других.

«СуперАлиса обладает своим культом, аурой. Я частенько занимаюсь организацией концертов, и любой промоутер в Казани мечтает исполнить реюнион СуперАлисы на большой сцене, чтобы она выступила здесь хоть раз. Вне зависимости от медийного успеха это очень большое культурное событие для республики. Музыкально, как это скроено, СуперАлиса для своего времени во многом была первооткрывателем, у нее крутое звучание», – рассказал Eurosport.ru Игорь Шемякин.

На ютьюбе можно найти два перезалива оригинального трека в стиле электроклэш. Первый раз клип загрузили на видеохостинг 15 лет назад. С 2006 года он набрал 394 тысячи просмотров. У второй (точно такой же) версии – 12 миллионов просмотров. Но в видосе футбольного клуба звучит не оригинальная версия СуперАлисы.

«На эту песню сделали кавер несколько лет назад, и ребята из «Рубина» пришли к Исламу Malsimusic – музыканту, написавшему бит, – рассказал Eurosport.ru Солтан Сунгатуллин. – Он тоже большой болельщик «Рубина» и записал новую версию трека для Слуцкого. Так как мы знакомы с Исламом, и авторские права на этот кавер принадлежат ему и лейблу. У нее более современное звучание и чуть больше ноток татарской музыки – национальные инструменты, кубыз , чуть лучше чувствуется татарскость.

Слуцкий же называет не известных татарстанцев, а футболистов «Рубина». «Кварацхелия, Солтмурад Бакаев, Костюков, Медведев, Леон Мусаев, Хакшабанович, Деспот, Сильвие Бегич, Филип Уремович и Дарко Йевтич», – идет по списку главный тренер казанцев. «Eight, Seven, Six, Five, «Рубин» (Казань) – суперкайф. Four, Three, Two, One. Яратам Татарстан [Я люблю Татарстан]», – читает Слуцкий в припеве.

«У нас уже четвертый ролик вместе, мы все друг друга знаем и друг к другу привыкли, – сказал Сунгатуллин Eurosport.ru. – Тренер нам доверяет и знает наши идеи. Слуцкий сам импровизирует в танцах и движениях, я ему просто говорю, что мне нужно получить для кадра. Он уже сам говорил на последних съемках: «Солтан, я все знаю, сейчас я сделаю, как нужно».

Один из главных казанских инсайдеров – журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов – нашел несколько мощных отсылок в видео. Оказывается, нужно внимательно присмотреться к стене с пластинками за спиной у Леонида Слуцкого. В обложках виниловых дисков зашифрованы все клубы чемпионата России, причем в соответствии с турнирной таблицей прошлого сезона.

«Михаил Боярский – «Зенит», Blodwyn Pig – «Спартак», Blur c поездом на обложке – отсылка к «Локо». Ещё на стенде можно найти группу Police – это намек на «Динамо», а песня Шуфутинского – «Тихий Дон» отсылает к «Ростову», группа «Уматурман» из Нижнего Новгорода и их обложка отсылает к дебютантам РПЛ, а альбом Земфиры – к «Уфе». Ну, а Слуцкий стоит рядом с драконом из обложки группы Dio – это отсылка к Зиланту на логотипе «Рубина», – написал Зимагулов.

Леонид Слуцкий и объяснение пасхалки в клипе (фото: Владислав Зимагулов) Фото: Eurosport

«Команда [медиаотдела «Рубина»] заранее подготовилась и принесла нам пластинки, которых даже нет у нас в продаже, – добавил Игорь Шемякин в разговоре с Eurosport.ru. – Они понимали, что у нас не может оказаться всего-всего, и подготовили такие фейк-пластинки – просто обложки, которые нужны для ролика.

«С отсылками к клубам РПЛ была моя идея, но ребята из «Рубин ТВ» модернизировали ее именно подбором обложек, – уточнил режиссер Солтан Сунгатуллин. – Сначала мне показалось, что это непростой ребус, потому что и Слуцкий не сразу разгадал. Я, например, понятия не имел, что «Сочи» – это кошки, только потом посмотрел на логотип. Предлагал нарисовать специально пластинки, чтобы в них явно было понятно, что это за клуб. Но ребята сказали, что будет более трушно, если взять существующие обложки».

«Наш магазин, наверное, самый большой в Казани, – продолжил Шемякин. – Мы существуем четыре года, в нашей коллекции сейчас больше 5000 наименований, есть и старые, и новые пластинки. Например, Леонида Слуцкого попросили рандомно выбрать какую-то пластинку, и он вытащил последний альбом Пола Маккартни McCartney III. И все на площадке такие: «О, чувак шарит».

В клипе есть еще одна пасхалка. В середине ролика в комнату, где футболисты «Рубина» едят чак-чак, внезапно входит женщина в традиционном татарском костюме. На двери можно найти календарь на июль 2021 года. На нем изображен бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. На фото Черчесов эффектно падает с офисного кресла на колесиках, почему-то стоящего посреди футбольного газона.

«С падающим Черчесовым тоже моя идея. Все придумывалось, когда сборная еще играла [на чемпионате Европы-2020], никакой грубости я не закладывал, просто решил, что это будет забавно. Тем более каждый сам для себя решит, Черчесов радуется на стуле или падает с него. Идея вообще никак не связана со Слуцким, у них же не было никаких конфликтов – просто совпало с проведением Евро», – ответил Сунгатуллин в интервью Eurosport.ru.

Пасхалка со Станиславом Черчесовым в клипе «Леонид Слуцкий – Рубин СуперГуд» Фото: Eurosport

Суперсмех – это Хвича Кварацхелия, держащий картонную табличку с татарскими мемами. Например, в одном эпизоде на баннере Хвичи написано «Хватит путать Казань и Казахстан», а спустя две секунды – уже «Жизнь без татарки, как чай без заварки».

«Про Хвичу и картонные таблички – это же был какой-то мем пару лет назад , и я подумал, что это будет смешно, если вечно улыбчивый Хвича будет с брутальным покерфейсом и покажет таблички. У нас было много вариантов табличек, просто не влезли по хронометражу. Уже заценил у вас на Eurosport отсылки про снукер и бильярд», – засмеялся Сунгатуллин.

Клип заканчивается сценой в аэропорту – Леонид Слуцкий в народном татарском костюме стоит в окружении двух девушек и держит табличку Welcome to Kazan. «Внимание пассажиров, прибывающих со всего мира в Казань. Вы проведете незабываемое время в нашем городе. Погода в Казани жаркая – такая же, как матчи «Рубина». Добро пожаловать», – говорит женский закадровый голос как бы из динамиков аэровокзала.

