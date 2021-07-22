ЦСКА продлил контракт с российским полузащитником Аланом Дзагоевым.
Новое соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23. О совершении сделки сообщается на официальном сайте армейцев.
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  • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Он провел за клуб 375 матчей и забил 77 мячей.
  • С ЦСКА Алан трижды стал чемпионом России, по четыре раза взял Кубок и Суперкубок страны.
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