Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание грозит жене футбольного судьи Владислава Безбородова Ирине за побои, нанесенные сыну певца Стаса Пьехи и его бабушке.

«Если у мальчика вышеописанные повреждения и если он пробудет на амбулаторном лечении больше 21 дня, то однозначно это «Причинение вреда здоровью средней степени тяжести в отношении малолетнего из хулиганских побуждений» – пункт «в» и «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ. Наказание до пяти лет лишения свободы.

Но нужно понимать, что у Безбородовой трое детей и, скорее всего, она впервые совершила преступление. Даже если глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль, надо понимать, что в этой ситуации однозначно будет условный срок. Реального срока Безбородова не получит в любом случае», – пояснил Калинов изданию «Газета.ru»

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Со слов адвоката Пьехи Сергея Жорина известно, что у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. У пожилой женщины травма руки, которую она теперь не может сгибать.

Безбородов дважды судил финалы Кубка и Суперкубка России, а в сезоне-2019/20 был арбитром квалификации Лиги Европы УЕФА.

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