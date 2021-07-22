23 июля стартует новый сезон РПЛ. Eurosport.ru и БК Марафон предлагают ознакомиться с матчами с участием топ-команд – главная статистика, которую вы должны знать.

«Химки» – «Зенит» (24 июля, 17:30)

Чемпионат России Защитник «Локо» Лысов закончил карьеру в 23 года ЧАС НАЗАД

«Зенит» выиграл у химчан семь игр подряд. В сезоне-2020/21 чемпионы забрали оба матча со счетом 2:0.

«Химки» проиграли 6 из 7 последних матчей, в том числе все пять товарищеских в межсезонье.

«Зенит» последний раз проиграл матч открытия РПЛ 19 лет назад (0:2 «Анжи»). За эти годы сине-бело-голубые выиграли 13 матчей и пять раз сыграли вничью.

«Химки» никогда не выигрывали стартовый матч сезона в РПЛ: 3 поражения и 1 ничья.

Подмосковный клуб никогда не обыгрывал действующего чемпиона России. Проиграли шесть последних матчей, в том числе четыре – «Зениту».

«Рубин» – «Спартак» (24 июля, 20:00)

За 1,5 недели до матча «Спартак» разгромил «Рубин» в товарищеском турнире – 4:0.

«Рубин» выиграл лишь один из 14 последних официальных матчей против красно-белых (5 ничьих и 8 поражений).

«Спартак» не проигрывает в Казани с 2014 года.

Москвичи пропустили в последних десяти выездных матчах в РПЛ хотя бы один гол.

В семи из 10 последних матчей «Рубин» и «Спартак» забивали в обе стороны.

«Локомотив» – «Арсенал» (24 июля, 20:00)

«Арсенал» в прошлом сезоне РПЛ не выиграл ни одного гостевого матча (14 поражений и 1 ничья).

«Локо» не проигрывает дома на протяжении восьми матчей в РПЛ (7 побед и 1 ничья).

Только «Зенит» сумел обыграть «Локомотив» в 11 последних матчах в РПЛ.

«Арсенал» проиграл 7 из 8 последних матчей, единственная победа была одержана со счетом 1:0 над «Карабахом».

В прошлом сезоне «Локомотив» обыграл «Арсенал» в обоих матчах (1:0 и 3:0).

В 12 матчах между железнодорожниками и туляками только один завершился вничью.

ЦСКА – «Уфа» (25 июля, 20:00)

ЦСКА никогда не проигрывал «Уфе» в РПЛ (7 побед и 7 ничьих).

При этом армейцы не выигрывали у соперника дома с 2016 года, когда победили 1:0.

В последних десяти официальных матчах ЦСКА и «Уфа» всего дважды забили больше двух мячей.

ЦСКА проиграл всего три матча дома в прошлом сезоне РПЛ, все – клубам из топ-5: «Зениту», «Рубину» и «Локомотиву».

«Уфа» в сезоне-2020/21 забила лишь 26 мячей в РПЛ – хуже показатель только у вылетевших из турнира «Тамбова» и «Ротора».

Чемпионат России РПЛ не будет в FIFA 22. Вопрос про следующий сезон открыт 2 ЧАСА НАЗАД