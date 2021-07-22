23 июля стартует новый сезон РПЛ. Eurosport.ru и БК Марафон предлагают ознакомиться с матчами с участием топ-команд – главная статистика, которую вы должны знать.
«Химки» – «Зенит» (24 июля, 17:30)
Чемпионат России
Защитник «Локо» Лысов закончил карьеру в 23 года
- «Зенит» выиграл у химчан семь игр подряд. В сезоне-2020/21 чемпионы забрали оба матча со счетом 2:0.
- «Химки» проиграли 6 из 7 последних матчей, в том числе все пять товарищеских в межсезонье.
- «Зенит» последний раз проиграл матч открытия РПЛ 19 лет назад (0:2 «Анжи»). За эти годы сине-бело-голубые выиграли 13 матчей и пять раз сыграли вничью.
- «Химки» никогда не выигрывали стартовый матч сезона в РПЛ: 3 поражения и 1 ничья.
- Подмосковный клуб никогда не обыгрывал действующего чемпиона России. Проиграли шесть последних матчей, в том числе четыре – «Зениту».
Лучшие варианты для ставок: победа «Зенита» + тотал больше 1,5 – кэф 1,61; «Зенит» забьет 2 или больше голов подряд – кэф 1,63; победа «Зенита» с сухим счетом – кэф 2,22.
«Рубин» – «Спартак» (24 июля, 20:00)
- За 1,5 недели до матча «Спартак» разгромил «Рубин» в товарищеском турнире – 4:0.
- «Рубин» выиграл лишь один из 14 последних официальных матчей против красно-белых (5 ничьих и 8 поражений).
- «Спартак» не проигрывает в Казани с 2014 года.
- Москвичи пропустили в последних десяти выездных матчах в РПЛ хотя бы один гол.
- В семи из 10 последних матчей «Рубин» и «Спартак» забивали в обе стороны.
Лучшие варианты для ставок: победа «Спартака» с форой (0) – кэф 1,7; «Спартак» победит или ничья и обе команды забьют – кэф 2,32.
«Локомотив» – «Арсенал» (24 июля, 20:00)
- «Арсенал» в прошлом сезоне РПЛ не выиграл ни одного гостевого матча (14 поражений и 1 ничья).
- «Локо» не проигрывает дома на протяжении восьми матчей в РПЛ (7 побед и 1 ничья).
- Только «Зенит» сумел обыграть «Локомотив» в 11 последних матчах в РПЛ.
- «Арсенал» проиграл 7 из 8 последних матчей, единственная победа была одержана со счетом 1:0 над «Карабахом».
- В прошлом сезоне «Локомотив» обыграл «Арсенал» в обоих матчах (1:0 и 3:0).
- В 12 матчах между железнодорожниками и туляками только один завершился вничью.
Лучшие варианты для ставок: победа «Локомотива» – кэф 1,71; победа «Локо» или «Арсенала» и тотал больше 1,5 голов – кэф 1,78; тотал голов «Локо» – строго больше 1 – кэф 1,94.
ЦСКА – «Уфа» (25 июля, 20:00)
- ЦСКА никогда не проигрывал «Уфе» в РПЛ (7 побед и 7 ничьих).
- При этом армейцы не выигрывали у соперника дома с 2016 года, когда победили 1:0.
- В последних десяти официальных матчах ЦСКА и «Уфа» всего дважды забили больше двух мячей.
- ЦСКА проиграл всего три матча дома в прошлом сезоне РПЛ, все – клубам из топ-5: «Зениту», «Рубину» и «Локомотиву».
- «Уфа» в сезоне-2020/21 забила лишь 26 мячей в РПЛ – хуже показатель только у вылетевших из турнира «Тамбова» и «Ротора».
Лучшие варианты для ставок: тотал голов меньше 2,5 – кэф 1,86; победа ЦСКА или ничья и тотал голов меньше 3,5 – кэф 1,54, обе команды забьют (нет) – кэф 1,75.
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