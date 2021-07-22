Российская Премьер-лига решает вопрос о сотрудничестве с футбольными симуляторами в следующем году. Контракт с Konami будет действовать еще сезон с возможностью продления, поэтому РПЛ появится в ближайшей версии симулятора PES.

В то же время это означает, что в симуляторе FIFA 22 чемпионата России не будет, появится ли он в следующих частях игры – еще не ясно.

В интервью Eurosport.ru директор по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ Павел Суворов не исключил возможности возвращения РПЛ не платформу EA Sports в будущем.

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«Лига сейчас вырабатывает позицию на этот счет. Решение о партнере будет принято до конца года», – сообщил Суворов.

Развернутое интервью Павла Суворова о сотрудничестве с футбольными симуляторами и выгодных аспектах сделки с Konami читайте завтра, 23 июля, на Eurosport.ru.

Контракт FIFA и РПЛ истек в 2017 году, с 2018-го российские клубы представлены в серии игр Pro Evolution Soccer от японской фирмы Konami.

Новый PES выйдет 20 сентября 2021 года, теперь игра будет называться eFootball .

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