Болельщики российских клубов уже давно привыкли к тому, что в FIFA российские клубы представлены вне РПЛ, отдельными московскими. Одним переход к Pro Evolution Soccer пришелся по душе, другие гневно атаковали соцсети российской лиги с призывами вернуться к EA Sports.

Павел Суворов, директор по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ в интервью Eurosport.ru рассказал, как соглашение с футбольным симулятором влияет на имидж лиги, на что нужно обращать внимание при подписании контракта, почему российский футбол предпочитает PES, а не FIFA, и стоит ли ждать возвращения к EA.

– Почему для лиги важно партнерство с футбольным симулятором? Что это дает?

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– Помимо прямой выгоды в виде лицензионных платежей от производителя игры, для Лиги такое партнерство – это еще один канал связи c аудиторией, а для аудитории – с любимой игрой, клубом. Также это возможность в игровой форме почувствовать себя футболистом: испытать эмоции от забитого мяча, от победы над принципиальным соперником. В современном мире, в контексте быстро развивающейся индустрии медиа и гейминга, такие партнерства станут очень важны.

– Как можно оценить последние годы сотрудничества с Konami, помогло ли это лиге стать популярнее и выражено ли это в цифрах?

– Оценить можно только позитивно, причем для обеих сторон. Konami за счет эксклюзивности отношений получил возможность роста и развития на российском рынке. Для Konami Россия – один из приоритетных и перспективных рынков, что очень важно. Лига же получила необходимый фокус и внимание со стороны партнера, возможности для стратегического сотрудничества.

Цифровые показатели не можем привести, это закрытая информация, а японские компании очень редко раскрывают данные. Но можно сказать, что динамика положительная, и прирост аудитории Pro Evolution Soccer значительный. Для РПЛ этот опыт важен, потому что он наглядно иллюстрирует, что РПЛ может быть эффективной платформой для развития бизнеса и продвижения бренда партнера.

«Зенит» Фото: Getty Images

– До 2017 года РПЛ была в FIFA, после – в PES. В чем принципиальное отличие контрактов?

– Принципиальная разница в сумме лицензионного платежа и в готовности партнеров стратегически развивать отношения. Мы же выбрали наиболее выгодный для российской лиги вариант.

– Фанаты FIFA были недовольны прекращением сотрудничества с EA, потому что игра более популярна в России и мире. Вы понимали эту критику?

– Конечно, понимали, ведь аудитория игры – основного конкурента PES – была большой, и мы знали, что переход с одного геймплея на другой для аудитории очень сложен. Но посмотрите в любых исследованиях – это две платформы мирового класса, у каждой из них свои преимущества, и если игрок действительно любит РПЛ и хочет управлять любимым клубом, то это вопрос времени – когда он перейдет и адаптируется к новой игре. А большая аудитория EA в 90% случаев играет мировыми грандами, что для РПЛ не приносит никакой пользы.

Но есть еще один важный нюанс. Мы всегда говорили о консольной версии игры, и в этом компоненте у PES меньшая аудитория, но самым быстрорастущим сегментом на сегодня является аудитория мобильной версии игры, где Konami далеко опережает всех конкурентов. И если судить по совокупной аудитории, то РПЛ скорее увеличил ее, чем потерял.

– Будет ли лига открыта к новому партнерству с EA? Когда будет принято решение о новом киберпартнере лиги?

– Контракт с Konami действует еще сезон с возможностью продления. Конечно, Российская Премьер-лига уже сейчас вырабатывает позицию на этот счет. Думаем, что уже до конца этого года лига придет к решению, с кем работать в будущем.

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