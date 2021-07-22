Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов объявил о решении завершить карьеру в возрасте 23 лет.

«Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьезные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остается. Да, решение тяжелое, но жизнь на этом не заканчивается.

Благодарен «Локо» за то, что они меня воспитывали с ранних лет. Клуб подарил мне пусть не большую, но хорошую карьеру. Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру. Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, мое это или нет. Но желание такое есть. Всегда старался на тренировках все делать на максимум. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено», – приводит слова Лысова «Чемпионат».

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В октябре 2020-го у Лысова выявили проблемы с сосудами. Защитник пропустил восемь месяцев, а в июне этого года врачи разрешили ему вернуться в футбол.

В составе «Локомотива» Лысов выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок, а также завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль РПЛ.

Контракт игрока с «Локомотивом» истек летом 2021 года.

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