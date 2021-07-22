23 июля «Динамо» и «Ростов» запустят сезон РПЛ-2021/22. Футбольное шоу «Точка xG» предвкушает старт великого турнира. За день до матча-открытия авторы Eurosport.ru Дмитрий Панферов и Сурен Аванесьян ответили на фундаментальные вопросы: кто станет чемпионом, кто возьмет MVP, кто займет места в топ-4.
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