23 июля «Динамо» и «Ростов» запустят сезон РПЛ-2021/22. Футбольное шоу «Точка xG» предвкушает старт великого турнира. За день до матча-открытия авторы Eurosport.ru Дмитрий Панферов и Сурен Аванесьян ответили на фундаментальные вопросы: кто станет чемпионом, кто возьмет MVP, кто займет места в топ-4.

Хочешь поспорить с ведущими? По-другому видишь сезон? Подписывайся на телеграм-канал «Точки xG» , где РПЛ будут освещать еще плотнее, и доказывай, что был прав!

Чемпионат России Хвича может уйти в топ-клуб Германии за 15-20 млн евро 20/07/2021 В 08:38

«Зенит» выиграл три последних чемпионата страны.

За неделю до старта РПЛ петербургский клуб победил «Локомотив» в матче за Суперкубок страны.

Чемпионат России Хвича не уйдет из «Рубина». Казанцы продадут другого игрока 14/07/2021 В 09:17