В инстаграме рок-группы «ЧайФ» появился странный пост. Оказывается, журналисты ряда изданий решили, что гитарист группы Владимир Бегунов и судья Владислав Безбородов – одно и то же лицо. Музыкантам даже пришлось записать обращение.

«Мы хихикали и собирались опубликовать на днях сатирический пост о части представителей современной журналистики. Придумывали смешные ответы для будущих звонков. Но постепенно ситуация приняла серьезный оборот. О чем это мы?

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Третий день подряд Владимиру Бегунову звонят представители таких СМИ как «Комсомольская правда», «Известия» и других с вопросами о ситуации, о которой мы бы без них и не узнали. Не хочется писать о ней здесь, ограничимся лишь тем, что Бегунову звонят с вопросами футбольному судье Владиславу Безбородову, как бы странно это ни звучало. Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили! Короче, стало быстро понятно, что уже не до шуток.

Мы обращаемся ко всем журналистам и особенно к звонившим в эти дни Владиславу Безбородову и «Владиславу Безбородову»: проверяйте базу номеров, факты и имена, пожалуйста. Звоните пресс-секретарю или представителю персоны. Дайте нам возможность действительно уважать вас, а не только ради вежливой фигуры речи», – написано в обращении группы.

Например, медиа опубликовали такие слова от якобы Безбородова, за правдивость которых теперь ручаться нельзя: «Она – истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома – тем более».

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова схватила ребенка и швырнула его, ударив головой о землю. Потерпевшим оказался сын певца Стаса Пьехи, после чего история получила большой резонанс. Семилетнему Пете Пьехе диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Безбородов дважды судил финалы Кубка и Суперкубка России, а в сезоне-2019/20 был арбитром квалификации Лиги Европы УЕФА.

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