Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси откомментировал свое раннее высказывание о том, что он «играет на дерьмовой позиции».

«Осенью 2018-го Семак перевел меня налево. Знаю, что он объяснял это тем, что оттуда я делаю больше голевых передач. Думаю, в «Зените» на этой позиции я провел много неплохих матчей, но как нападающему мне очень хотелось забивать, а постоянно это делать не получалось.

Потом пришел Азмун, у них с Дзюбой получилась отличная связка – никаких вопросов, что меня ставили на другую позицию.

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Но с мыслью об отсутствии голов я так и не справился. Поэтому и случился тот самый стрим. Это был пик. Сказал, что у меня плохая позиция – и все такое. Да вы и сами все знаете.

Прошло несколько месяцев, а публично я еще не просил прощения у Семака. Кажется, сейчас лучший момент.

Я не должен был обсуждать позицию, тем более ругать ее. Это непрофессионально.

Знаю, что у Семака спрашивали об этом после игры с «Боруссией». Знаю, что Дзюба постоянно хвалил мою работу на команду. Это доказывает, что «Зенит» – семья. В том числе поэтому я не должен был говорить такое – ни тренеры, ни партнеры такого не заслужили.

В команде ко мне всегда относились хорошо – этим нужно гордиться. После случившегося мы поговорили с Семаком – кажется, поняли друг друга, спасибо ему», – сказал Дриусси по информации в блоге на Sports.ru

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года.

Себастьян перешел из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро.

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