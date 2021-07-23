Агент экс-защитника «Зенита» и «Краснодара» Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о переходе клиента в тульский «Арсенал» и других вариантах продолжения карьеры.

«Контракт на один сезон. Пункта продления нет. Смысла говорить, какие клубы предлагали сотрудничество и интересовались Игорем, не вижу. Он в Туле. Выбор взвешенный. Европейские клубы интерес проявляли, но называть команды не буду. Это будет некорректно по отношению к ним. Скажу, что был предметный интерес от топ-клуба одной из восточноевропейских стран. Эта команда участвует в еврокубках.

С «Торпедо» не сложилось. Уровень лиги. Игорь чувствует в себе силы. Минимум года три он будет играть на высоком уровне. Возвращение в бывшие клубы? Имеете в виду «Зенит» и «Локомотив»? Мы разговаривали, но предметного интереса на было, – заявил Маньяков.

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Игорь Смольников – трехкратный чемпион России и двукратный победитель Кубка страны.

На счету 32-летнего футболиста 30 матчей за национальную сборную.

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