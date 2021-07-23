Житель Перми пошел на подделку сертификата о вакцинации от коронавируса, чтобы попасть на игру ФНЛ-2.

20 июля в городе проходил матч местной «Звезды» с «Новосибирском». Как нередко бывает, по указу местного губернатора на стадион пускали только болельщиков с отрицательным ПЦР-тестом, либо получивших обе дозы вакцины.

Такой расклад не устроил 69-летнего мужчину, и он рискнул. Пенсионер попросил электронный сертификат у своего друга и просто прифотошопил туда свои фамилию и фото. А вот дату рождения поменять забыл. В итоге у входа на стадион афера вскрылась, мужчину задержали и завели уголовное дело. А матч он так и не посмотрел, сообщил телеграм-канал «Мутко против»

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На Олимпиаде в Токио от делегаций не требуется обязательной вакцинации.

Но ПЦР-тесты все же придется сдать.

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