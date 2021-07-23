«Спартак» влетал в прошлый сезон андердогом. Казалось, новый гендир Шамиль Газизов быстро избавится от Доменико Тедеско и поставит в клуб условного Евсеева, но немец бодро стартовал и провел почти всю осень вровень с «Зенитом». Да, питерцы параллельно шатались по лигочемпионским выездам и явно уставали, но фанаты «Спартака» реально взбодрились: их клуб, который еще недавно сползал к десятому месту, уверенно сражался за первую тройку.

Правда, ресурса все равно не хватило. Под конец 2020-го Тедеско проиграл «Сочи» и «Зениту», а в начале 2021-го перешел на четырех защитников. Это обернулось вылетом из Кубка и поражением от «Рубина» – оно заставило Доменико вернуться к прежней схеме. Потом у «Спартака» был еще один кризис (ноль очков с «Уфой» и «Локо»), но красно-белые все равно доползли до второго места. Другое дело, что Тедеско толком не участвовал в чемпионской гонке – ему бы помог только сумасшедший спад «Зенита», но его не случилось.

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

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Зато сейчас, уже без Доменико, у «Спартака» совершенно другой статус. Клуб Федуна ближе к «Зениту», чем считают даже самые преданные фанаты КБ. Во-первых, москвичи подтянулись к питерцам на Transfermarkt: 167 млн евро против 147, причем у «Зенита» еще не убрали Дриусси (7,5 млн евро). Понятно, что это заметная разница, но она точно не космическая. Другой вопрос, что в среднем футболист «Зенита» стоит почти 8 млн евро, а «Спартака» – 5, но эту разницу делают молодые ребята вроде Игнатова и Литвинова и ветераны Ещенко с Ребровым (150 тысяч на двоих).

По факту обойма чемпионов превосходит спартаковцев ровно в двух позициях. У «Зенита» мощнее центр поля (Барриос и Вендел покруче Зобнина и Крала) и есть правый защитник – Караваев справляется с обороной явно лучше Мозеса. Зато у «Спартака» гораздо более статусный первый вратарь (тот же Transfermarkt оценивает Максименко в 13 млн евро) и максимально разнообразная атака. Мозес обыгрывает и простреливает, Соболев обрабатывает и замыкает, Ларссон и Промес могут сыграть где угодно, а Понсе давно адаптировался в Москве и регулярно забивает важные мячи. «Зенит» отвечает тотально изученной связкой Дзюба-Азмун, кроссами Дугласа и креативом Малкома, который в России еще не провел сезона без тяжелых травм. Центр обороны «Спартака» тоже в порядке – иногда Жиго и Джикия зевают, но не чаще, чем пожилые Ловрен и Ракицкий. Плюс слева бегает Аиртон, один из самых реактивных футболистов лиги.

Если Попов привезет правого защитника и опорника, а Руй Витория не окажется бездарем, «Спартак» должен биться с «Зенитом» до последнего тура. Оправданий не будет: у этого ростера есть все, чтобы не просто преследовать чемпионов до середины дистанции, а устроить настоящую мясорубку весной. Тем более, 13 мая «Спартак» примет питерцев в предпоследнем туре чемпионата – возможно, этот матч станет золотым.

Айртон, «Спартак» – «Зенит» Фото: Getty Images

В пользу «Спартака» играет еще и то, что другие гранды РПЛ в легком анабиозе. «Локомотив» озаботился наймом топ-менеджеров, но не закрытием проблемных позиций. «Краснодар» сбросил неликвид, но у Галицкого пока маловато трансферов на вход – разве что Кордоба заменит Берга. В ЦСКА тренером будет человек, который не хотел становиться главным. Остается лишь «Рубин», сохранивший Хвичу, но казанцам не хватает скамейки. «Динамо» и «Ростов»? Одни будут считать триумфом любой буст с седьмого места, а у других состав на 50 млн евро – этого мало для серьезной конкуренции.

Поэтому для «Спартака» наступил идеальный момент. Столетие, сыгранный состав, спокойный европейский тренер, дохлые соперники, пресыщенный чемпион – нужно просто забирать свое. Но жизнь учит, что когда у красно-белых все супер, они валятся с дичайшим грохотом. Будет обидно, если такое произойдет и с этими игроками: они заслужили полноценную борьбу за титул, а не ковыряние возле первой пятерки.

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