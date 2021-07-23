Красно-белый – это не просто хит сезона, это классика. В честь старта российской Премьер-лиги Winline разыграет 2 футболки «Спартака» сезона-2021/22! Что нужно делать? Все просто!
Новым пользователям надо зарегистрироваться в приложении Winline с промокодом 1922. Победитель будет определен случайным образом 26 июля 2021 года, его имя объявят в сторис официального инстаграма клуба.
Уже зарегистрированным необходимо сделать ставку ровно 1922₽ на стартовый матч сезона в РПЛ против «Рубина». Победителя также определят случайным образом 26 июля 2021 и объявят в сторис официального аккаунта клуба в инстаграме.
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- 1922 – год основания «Спартака». В сезоне-2021/22 легендарный клуб празднует столетний юбилей.
- Матч «Рубин» – «Спартак» начнется 24 июня в 20:00 мск.
(Фото: официальная страница «Спартака» ВКонтакте)
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