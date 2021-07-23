Нападающий Джон Кордоба перешел из «Герты» в «Краснодар». Черно-зеленые объявили о подписании контракта на официальном сайте.
Контракт колумбийца с российским клубом рассчитан на четыре года. За новую команду он будет выступать под 9-м номером.
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- В составе «Герты» Кордоба провел 21 матч, забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.
- По информации Transfermarkt, «Краснодар» заплатил за 28-летнего форварда 20 млн евро.
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