16-летний нападающий Сергей Пиняев перешел из «Чертаново» в «Крылья Советов».
Соглашение российского футболиста с самарским клубом рассчитано на три года. В «Крыльях» он будет играть под 9-м номером. Пиняев заключил контракт во время сбора в Сербии, где забил за самарскую команду 4 мяча в 5 встречах.
Чемпионат России
«Созвонились с Месси». Пиняев пошутил о переходе в «Барсу»
- Пиняев дважды побывал на стажировке в «Манчестер Юнайтед», во время первой забил пять мячей в товарищеском матче.
- В ФНЛ-2020/21 Пиняев провел 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 ассистов.
Трансферы 22 июля: «Барселона» хочет продать Антуана Гризманна, Илайшем Морибой интересуется «Манчестер Сити»
Чемпионат России
Пиняевым интересуются «Барса» и другие клубы Европы («СЭ»)
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
15-летний Пиняев забил первый мяч в ФНЛ после эффектного прохода