16-летний нападающий Сергей Пиняев перешел из «Чертаново» в «Крылья Советов».

Соглашение российского футболиста с самарским клубом рассчитано на три года. В «Крыльях» он будет играть под 9-м номером. Пиняев заключил контракт во время сбора в Сербии, где забил за самарскую команду 4 мяча в 5 встречах.

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Пиняев дважды побывал на стажировке в «Манчестер Юнайтед», во время первой забил пять мячей в товарищеском матче.

В ФНЛ-2020/21 Пиняев провел 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 ассистов.

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