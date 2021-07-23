В матче открытия российской Премьер-лиги сезона-2021/22 «Ростов» дома проиграл «Динамо» со счетом 0:2.

Первый мяч чемпионата забил Арсен Захарян на 20-й минуте. После скидки Константина Тюкавина Захарян пробил точно в нижний угол.

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин в сборной = отчаяние. Боссы РФС крепко облажались 44 МИНУТЫ НАЗАД

На 33-й минуте счет удвоил Тюкавин. После подачи с углового головой пробил Фабиан Бальбуэна. Вратарь отбил мяч прямо на 19-летнего игрока, который поразил ворота.

Хотя после этого оставался еще час игры, «Ростов» добился только того, что не пропустил третий.

«Ростов» провел первый матч с Валерием Карпиным в статусе главного тренера сборной России.

В составе «Динамо» дебютировали РПЛ Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна.

Матч проходил без зрителей.

Футбол Карпин рассказал, какую задачу он будет решать в сборной 2 ЧАСА НАЗАД