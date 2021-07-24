«Зенит» и нападающий аргентинец Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт.

Информация о договоренности сообщил официальный сайт «Зенита»

Как ранее сообщалось, Дриусси собирается продолжить карьеру в MLS. В числе заинтересованных – «Интер Майами».

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Себастьян присоединился к «Зениту» в июле 2017-го и провел 138 матчей, забив 25 мячей.

В составе «Зенита» Дриусси трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.

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