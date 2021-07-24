«Зенит» и нападающий аргентинец Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт.
Информация о договоренности сообщил официальный сайт «Зенита».
Как ранее сообщалось, Дриусси собирается продолжить карьеру в MLS. В числе заинтересованных – «Интер Майами».
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- Себастьян присоединился к «Зениту» в июле 2017-го и провел 138 матчей, забив 25 мячей.
- В составе «Зенита» Дриусси трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.
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