Фанаты «Спартака подготовили баннер к матчу первого тура РПЛ на выезде против казанского «Рубина». «Мы так привыкли жить одним тобой», – гласит надпись на растяжке.

Это аллюзия на одну из самых известных песен МакSим «Знаешь ли ты» в знак поддержки певице.

Чемпионат России «Спартак» и Winline разыграют 2 майки красно-белых. Узнай детали ВЧЕРА В 15:40

Певица находится в критическом состоянии в больнице, она подключена к аппаратам жизнеобеспечения.

МакSим стало плохо после концерта в Казани.

Чемпионат России Остановить «Зенит» может только «Спартак». Остальные – слабые ВЧЕРА В 13:42