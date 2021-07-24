Фанаты «Спартака подготовили баннер к матчу первого тура РПЛ на выезде против казанского «Рубина». «Мы так привыкли жить одним тобой», – гласит надпись на растяжке.
Это аллюзия на одну из самых известных песен МакSим «Знаешь ли ты» в знак поддержки певице.
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- Певица находится в критическом состоянии в больнице, она подключена к аппаратам жизнеобеспечения.
- МакSим стало плохо после концерта в Казани.
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