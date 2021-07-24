Московский «Спартак» проиграл в первом туре чемпионата России-2021/22 казанскому «Рубину» со с четом 0:1. Это был первый матч для португальского тренера красно-белых Руя Витории в РФПЛ.
Единственный мяч в самом начале второго тайма соорудил Илья Самошников.
Начавшийся сезон – особенный для красно-белых. Весной 2022-го «Спартак» отпразднует столетний юбилей.
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