Московский «Спартак» проиграл в первом туре чемпионата России-2021/22 казанскому «Рубину» со с четом 0:1. Это был первый матч для португальского тренера красно-белых Руя Витории в РФПЛ.

Единственный мяч в самом начале второго тайма соорудил Илья Самошников.

Начавшийся сезон – особенный для красно-белых. Весной 2022-го «Спартак» отпразднует столетний юбилей.

Чемпионат России Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку МакSим в Казани ЧАС НАЗАД

Во втором туре «Спартак» также на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов»

«Рубин» поедет в гости к тульскому «Арсеналу».

Чемпионат России «Спартак» и Winline разыграют 2 майки красно-белых. Узнай детали ВЧЕРА В 15:40