«Мы стали играть свободнее в атаке, включили больше импровизации. Отсюда – игра пяткой, дриблинг, обыгрыши, красивые голы. Работа строится через мяч. Мы реже посещаем зал, больше работаем над футболом. Ребятам это нравится», – радостно рассказывал Роман Зобнин 23 июля. Первый официальный матч «Спартака» при Руе Витории действительно вышел раскрепощенным: столичные игроки выдали больше ударов в целом (13:8) и из штрафной (8:4), а еще набили больше ожидаемых голов (0,62 против 0,42, если верить Opta). Проблема в том, что выиграл «Рубин».

На мяче стиль «Спартака» строился на высоких позициях фулбеков и свободной роли Джордана Ларссона. Айртон и Николай Рассказов освобождали Куинси Промеса и Виктора Мозеса от работы на фланге – вингеры смещались в центр и генерировали футбол в финальной трети.

Атака «Спартака»: высокие позиции Айртона и Рассказова, узкие – Мозеса и Промеса, движение Ларссона. Фото: Other Agency

Чемпионат России «Зенит» – чемпион? Хвича – MVP? Превью РПЛ-2021/22 от «Точки xG» 22/07/2021 В 15:49

Система Руя Витории столкнулась с тремя проблемами. Первая – взаимодействия Промеса и Ларссона. Голландец и швед слабо понимали друг друга, примеры – неточные пасы Куинси на Джордана на 31-й и 35-й минутах. Второй проблемой оказалась роль Мозеса. Виктору некомфортно получать мяч перед штрафной. Нигерийцу нужна бровка – зависимость от фланга вингер показал еще в «Челси».

Третья причина для негатива вскрылась во втором тайме. После перерыва «Рубин» избирательнее включался в прессинг и чаще включал компактную схему 4-1-4-1. «Спартак» с трудом продвигал мяч за центральную линию. В первые 45 минут московская команда получила больше возможностей наказывать соперника в переходных фазах. После 15 минут передышки игроки Леонида Слуцкого показали больше дисциплины.

Схема 4-1-4-1 в защите «Рубина». Фото: Other Agency

Без мяча «Спартак» включал бодрый прессинг, который обеспечивал блок 3-2. Ларссон и Александр Соболев составляли переднюю линию, Мозес и Промес отбивались поглубже. В карман между вингерами поднимался кто-то из пары Роман Зобнин/Наиль Умяров. Система Витории сковывала соперника: до перерыва «Рубин» так скудно продвигал мяч, что выбил лишь один удар, и тот – после стандарта.

Зобнин поднялся в прессинг «Спартака»: по ситуации Ларссон оказался глубже обычного. Фото: Other Agency

Теоретически Слуцкий мог воспользоваться смелым планом «Спартака». «Рубин» выходил на чужую половину забросами и средними пасами на Джордже Деспотовича: в атаке страйкер вступил в 12 верховых единоборств. Визуально серб часто открывался в опорной зоне соперника, где оставалась только одна из шестерок. Если бы к форварду чаще смещались Хвича Кварацхелия, Сеад Хаксабанович и другие партнеры, казанцы стабильно перегружали бы высокий участок, откуда легко создавать моменты.

Вместо системы с перегрузом «Рубин» положился на индивидуальный вклад игроков. Вот только Хвичу потушил Рассказов: на 2 удачные обводки из 7 в исполнении грузина оппонент ответил 3 успешными отборами с 3-х попыток и 4 перехватами. Грузина подстраховал партнер по флангу Илья Самошников: включил Роберто Карлоса в голевом эпизоде и во время удара в девятку на 62-й минуте, затащил мяч в финальную треть перед моментом Кварацхелии на 64-й, всадил со штрафного на 81-й. Левый защитник был ответственен за 4 из 6 ударов хозяев во втором тайме.

Если обобщить, «Спартак» показал интересный рисунок игры с признаками современности: прессингом и вовлеченностью крайних защитников. При этом команда Витории столкнулась с проблемами в финальной трети – москвичам необходимо расти в атаке против низкого и среднего блока.

«Рубин» выдал сдержанный футбол без мяча и простоватый – на мяче. Победу вытащил конкретный игрок. Команда Слуцкого точно может играть разнообразнее, но претензии ложатся поверх результата. Его казанцы добились, несмотря на стильное сопротивление.

Чемпионат России «Слуцкий шарит». Узнали все про новый вирусный хит «Рубина» 22/07/2021 В 11:00