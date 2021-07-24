«Мы стали играть свободнее в атаке, включили больше импровизации. Отсюда – игра пяткой, дриблинг, обыгрыши, красивые голы. Работа строится через мяч. Мы реже посещаем зал, больше работаем над футболом. Ребятам это нравится», – радостно рассказывал Роман Зобнин 23 июля. Первый официальный матч «Спартака» при Руе Витории действительно вышел раскрепощенным: столичные игроки выдали больше ударов в целом (13:8) и из штрафной (8:4), а еще набили больше ожидаемых голов (0,62 против 0,42, если верить Opta). Проблема в том, что выиграл «Рубин».
На мяче стиль «Спартака» строился на высоких позициях фулбеков и свободной роли Джордана Ларссона. Айртон и Николай Рассказов освобождали Куинси Промеса и Виктора Мозеса от работы на фланге – вингеры смещались в центр и генерировали футбол в финальной трети.

Атака «Спартака»: высокие позиции Айртона и Рассказова, узкие – Мозеса и Промеса, движение Ларссона.

Фото: Other Agency

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Система Руя Витории столкнулась с тремя проблемами. Первая – взаимодействия Промеса и Ларссона. Голландец и швед слабо понимали друг друга, примеры – неточные пасы Куинси на Джордана на 31-й и 35-й минутах. Второй проблемой оказалась роль Мозеса. Виктору некомфортно получать мяч перед штрафной. Нигерийцу нужна бровка – зависимость от фланга вингер показал еще в «Челси».
Третья причина для негатива вскрылась во втором тайме. После перерыва «Рубин» избирательнее включался в прессинг и чаще включал компактную схему 4-1-4-1. «Спартак» с трудом продвигал мяч за центральную линию. В первые 45 минут московская команда получила больше возможностей наказывать соперника в переходных фазах. После 15 минут передышки игроки Леонида Слуцкого показали больше дисциплины.

Схема 4-1-4-1 в защите «Рубина».

Фото: Other Agency

Без мяча «Спартак» включал бодрый прессинг, который обеспечивал блок 3-2. Ларссон и Александр Соболев составляли переднюю линию, Мозес и Промес отбивались поглубже. В карман между вингерами поднимался кто-то из пары Роман Зобнин/Наиль Умяров. Система Витории сковывала соперника: до перерыва «Рубин» так скудно продвигал мяч, что выбил лишь один удар, и тот – после стандарта.

Зобнин поднялся в прессинг «Спартака»: по ситуации Ларссон оказался глубже обычного.

Фото: Other Agency

Теоретически Слуцкий мог воспользоваться смелым планом «Спартака». «Рубин» выходил на чужую половину забросами и средними пасами на Джордже Деспотовича: в атаке страйкер вступил в 12 верховых единоборств. Визуально серб часто открывался в опорной зоне соперника, где оставалась только одна из шестерок. Если бы к форварду чаще смещались Хвича Кварацхелия, Сеад Хаксабанович и другие партнеры, казанцы стабильно перегружали бы высокий участок, откуда легко создавать моменты.
Вместо системы с перегрузом «Рубин» положился на индивидуальный вклад игроков. Вот только Хвичу потушил Рассказов: на 2 удачные обводки из 7 в исполнении грузина оппонент ответил 3 успешными отборами с 3-х попыток и 4 перехватами. Грузина подстраховал партнер по флангу Илья Самошников: включил Роберто Карлоса в голевом эпизоде и во время удара в девятку на 62-й минуте, затащил мяч в финальную треть перед моментом Кварацхелии на 64-й, всадил со штрафного на 81-й. Левый защитник был ответственен за 4 из 6 ударов хозяев во втором тайме.
Если обобщить, «Спартак» показал интересный рисунок игры с признаками современности: прессингом и вовлеченностью крайних защитников. При этом команда Витории столкнулась с проблемами в финальной трети – москвичам необходимо расти в атаке против низкого и среднего блока.
«Рубин» выдал сдержанный футбол без мяча и простоватый – на мяче. Победу вытащил конкретный игрок. Команда Слуцкого точно может играть разнообразнее, но претензии ложатся поверх результата. Его казанцы добились, несмотря на стильное сопротивление.
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«Рубин» – «Спартак» – 1:0
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